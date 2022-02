Ausblick: Martin Midstream Partners LPPartnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Martin Midstream Partners LPPartnership Units lässt sich am 16.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Martin Midstream Partners LPPartnership Units die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,050 USD aus. Im letzten Jahr hatte Martin Midstream Partners LPPartnership Units einen Verlust von -0,060 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 220,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 22,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 180,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,230 USD im Vergleich zu -0,170 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 793,4 Millionen USD, gegenüber 672,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at