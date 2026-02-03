Marubeni Aktie
WKN: 860414 / ISIN: JP3877600001
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Marubeni zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Marubeni wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Marubeni im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 84,88 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 112,71 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2.019,19 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 10,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Marubeni einen Umsatz von 1.828,55 Milliarden JPY eingefahren.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 325,31 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 302,78 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8.214,63 Milliarden JPY, gegenüber 7.790,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
