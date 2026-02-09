Ausblick: MARUI GROUP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MARUI GROUP stellt am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,522 USD. Dies würde einem Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MARUI GROUP 0,480 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 433,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 418,8 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,88 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,77 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,67 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at