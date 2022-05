Ausblick: MARUI GROUP stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MARUI GROUP präsentiert in der am 12.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,092 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MARUI GROUP noch -0,977 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MARUI GROUP in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 479,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 517,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,198 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,79 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,02 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at