Ausblick: Marumae zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Marumae präsentiert in der am 28.12.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2022 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 27,20 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Marumae 32,98 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,30 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 18,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,94 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 95,00 JPY je Aktie, gegenüber 142,58 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 8,70 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 8,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at