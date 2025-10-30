Ausblick: Maruti Suzuki India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Maruti Suzuki India veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 116,37 INR aus. Im letzten Jahr hatte Maruti Suzuki India einen Gewinn von 98,68 INR je Aktie eingefahren.

26 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,92 Prozent auf 396,67 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 374,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 40 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 509,06 INR, wohingegen im Vorjahr noch 461,20 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 43 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.714,43 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.527,96 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at