Ausblick: Maruti Suzuki India stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Maruti Suzuki India wird am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 137,90 INR. Im Vorjahresquartal waren 118,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 26 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 504,20 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 30,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Maruti Suzuki India einen Umsatz von 387,64 Milliarden INR eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 44 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 509,29 INR, gegenüber 461,20 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 46 Analysten auf durchschnittlich 1.765,76 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.527,96 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at