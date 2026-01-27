Maruti Suzuki India Aktie

Maruti Suzuki India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121582 / ISIN: INE585B01010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Maruti Suzuki India stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Maruti Suzuki India wird am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 137,90 INR. Im Vorjahresquartal waren 118,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 26 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 504,20 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 30,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Maruti Suzuki India einen Umsatz von 387,64 Milliarden INR eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 44 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 509,29 INR, gegenüber 461,20 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 46 Analysten auf durchschnittlich 1.765,76 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.527,96 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Maruti Suzuki India Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Maruti Suzuki India Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Maruti Suzuki India Ltd. 15 499,00 -1,53% Maruti Suzuki India Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher
Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen