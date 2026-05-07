Ausblick: Maruwa legt Quartalsergebnis vor

Maruwa veröffentlicht am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 577,66 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 35,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Maruwa 427,65 JPY je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,71 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Maruwa für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,38 Milliarden JPY aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1561,76 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1559,45 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 74,72 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 71,85 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at