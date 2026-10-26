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WKN: 896803 / ISIN: JP3879250003

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Maruwa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maruwa lädt am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 462,17 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 286,47 JPY erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 40,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,86 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,33 Milliarden JPY aus.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2033,90 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1472,03 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 92,72 Milliarden JPY, gegenüber 74,48 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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