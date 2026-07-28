Maruwa Aktie
WKN: 896803 / ISIN: JP3879250003
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Maruwa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Maruwa wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 412,15 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,13 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 314,31 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll Maruwa im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 19,90 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,32 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2041,64 JPY je Aktie, gegenüber 1472,03 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 89,30 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 74,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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