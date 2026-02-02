Ausblick: Maruwa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Maruwa wird am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 416,33 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,00 Prozent verringert. Damals waren 447,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Maruwa nach den Prognosen von 2 Analysten 18,80 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,32 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1573,87 JPY, während im vorherigen Jahr noch 1559,45 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 74,58 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 71,85 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at