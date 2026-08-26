Ausblick: Marvell Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Marvell Technology wird am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 31 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,933 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Marvell Technology noch 0,220 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 30 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 35,54 Prozent auf 2,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Marvell Technology noch 2,01 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 35 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,07 USD je Aktie, gegenüber 3,07 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 36 Analysten durchschnittlich bei 11,56 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at