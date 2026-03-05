Marvell Technology Aktie
WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041
|Bilanz steht ins Haus
|
05.03.2026 12:11:00
Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Marvell Technology lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Marvell Technology die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 31 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,793 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Marvell Technology 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 31 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,38 Prozent auf 2,21 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 36 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,85 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,020 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,18 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 5,77 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
