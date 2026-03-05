Marvell Technology Aktie

Marvell Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanz steht ins Haus 05.03.2026 12:11:00

Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Marvell Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das sind die Erwartungen der Analysten an Marvell Technology.

Marvell Technology lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Marvell Technology die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 31 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,793 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Marvell Technology 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 31 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,38 Prozent auf 2,21 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 36 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,85 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,020 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,18 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 5,77 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nach Arm-Beteiligung nun Marvell? SoftBank befeuert Spekulation um Marvell-Aktie
Marvell Technology wohl in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Celestial AI
Marvell-Aktie beflügelt Halbleiter-Aktien - Chancen für Infineon, ASML & Co.

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Marvell Technology

mehr Nachrichten

Analysen zu Marvell Technology

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Marvell Technology 65,38 -2,48% Marvell Technology

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen