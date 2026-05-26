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26.05.2026 07:01:06

Ausblick: Marvell Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Marvell Technology präsentiert am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 32 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,795 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 31 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,40 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 26,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Marvell Technology einen Umsatz von 1,90 Milliarden USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 38 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,84 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,07 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 38 Analysten durchschnittlich auf 10,90 Milliarden USD, gegenüber 8,19 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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