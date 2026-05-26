Marvell Technology Aktie
WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041
|
26.05.2026 07:01:06
Ausblick: Marvell Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Marvell Technology präsentiert am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 32 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,795 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 31 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,40 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 26,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Marvell Technology einen Umsatz von 1,90 Milliarden USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 38 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,84 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,07 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 38 Analysten durchschnittlich auf 10,90 Milliarden USD, gegenüber 8,19 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marvell Technology
|
07:01
|Ausblick: Marvell Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.05.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
20.05.26
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
|
20.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
19.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
18.05.26