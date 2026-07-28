Ausblick: Masco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Masco wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,32 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Masco ein EPS von 1,28 USD je Aktie vermeldet.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,08 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,28 USD im Vergleich zu 3,86 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 7,77 Milliarden USD, gegenüber 7,56 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at