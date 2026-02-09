Ausblick: Masco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Masco wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,791 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Masco 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Masco nach den Prognosen von 20 Analysten im Schnitt 1,82 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,83 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,93 USD, gegenüber 3,76 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 7,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 7,83 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at