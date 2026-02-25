Masoval AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CSWR / ISIN: NO0010974983
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Masoval AS Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Masoval AS Registered lädt am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,246 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Masoval AS Registered einen Verlust von -0,450 NOK je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Masoval AS Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 815,7 Millionen NOK im Vergleich zu 453,9 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,198 NOK, gegenüber 0,900 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,95 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,23 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
