Masoval AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CSWR / ISIN: NO0010974983

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20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Masoval AS Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Masoval AS Registered stellt am 21.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,083 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Masoval AS Registered -1,050 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 10,50 Prozent auf 497,9 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel hatte Masoval AS Registered noch 556,3 Millionen NOK umgesetzt.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 NOK je Aktie, gegenüber -0,640 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,76 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 2,35 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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