Ausblick: Masoval AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Masoval AS Registered wird am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Masoval AS Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,301 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Masoval AS Registered nach den Prognosen von 3 Analysten 848,3 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 23,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 689,2 Millionen NOK umgesetzt worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,850 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,600 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,65 Milliarden NOK, gegenüber 2,35 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at