Ausblick: MasTec informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MasTec lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD gegenüber 1,09 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,30 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 21,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,54 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,14 USD, gegenüber 5,07 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 18,47 Milliarden USD im Vergleich zu 14,30 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at