Ausblick: MasTec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MasTec präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,989 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MasTec 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,01 Prozent auf 3,47 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte MasTec noch 2,85 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,48 USD je Aktie, gegenüber 5,07 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 17,02 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 14,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at