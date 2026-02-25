Ausblick: MasTec vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MasTec wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,95 USD aus. Im letzten Jahr hatte MasTec einen Gewinn von 0,950 USD je Aktie eingefahren.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,40 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MasTec für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,72 Milliarden USD aus.

20 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,42 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 14,07 Milliarden USD, gegenüber 12,30 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at