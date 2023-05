Ausblick: Mastech gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mastech wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,230 USD. Dies würde einer Verringerung von 15,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mastech 0,271 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 57,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,13 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 237,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 242,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at