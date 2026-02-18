Mastech Holdings Aktie
Ausblick: Mastech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mastech wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,205 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 46,9 Millionen USD – ein Minus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mastech 50,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,715 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 192,8 Millionen USD, gegenüber 198,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
