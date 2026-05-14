Ausblick: Mastech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mastech präsentiert am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,100 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 5,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 48,3 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 45,8 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 188,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 191,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at