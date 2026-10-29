Mastech Holdings Aktie
WKN DE: A0Q9V2 / ISIN: US57633B1008
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Mastech stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mastech wird am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,075 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mastech noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 41,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 14,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,325 USD im Vergleich zu 0,050 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 166,1 Millionen USD, gegenüber 191,4 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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