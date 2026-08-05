Mastech Holdings Aktie

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WKN DE: A0Q9V2 / ISIN: US57633B1008

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Mastech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mastech öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,125 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 16,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 49,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mastech für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 40,8 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,455 USD je Aktie, gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 165,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 191,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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