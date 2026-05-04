Ausblick: MasterBrand mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MasterBrand präsentiert in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass MasterBrand für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,035 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 591,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 660,3 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,210 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,62 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at