MasterBrand Aktie

MasterBrand für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DVW8 / ISIN: US57638P1049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 07:01:06

Ausblick: MasterBrand präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MasterBrand veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,095 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterBrand noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MasterBrand in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 743,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 730,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,370 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,03 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MasterBrand Inc Registered Shs When-Issued

mehr Nachrichten