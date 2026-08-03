Ausblick: MasterBrand präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MasterBrand veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,095 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterBrand noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MasterBrand in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 743,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 730,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,370 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,03 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at