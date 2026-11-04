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WKN DE: A3DVW8 / ISIN: US57638P1049

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: MasterBrand zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MasterBrand lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MasterBrand die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,030 USD. Dies würde einer Verringerung von 78,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MasterBrand 0,140 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,06 Milliarden USD – ein Plus von 50,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterBrand 698,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,037 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,210 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,49 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,73 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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