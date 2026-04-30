Ausblick: MasterCard gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von MasterCard.

MasterCard wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 30 Analysten von einem Gewinn von 4,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,59 USD je Aktie erzielt worden.

30 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,25 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MasterCard für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,26 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 36 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 19,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 16,52 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt von insgesamt 37,01 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 32,84 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at