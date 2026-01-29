Ausblick: MasterCard legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende MasterCard-Bilanz.

MasterCard lädt am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 30 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie vermeldet.

30 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,48 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MasterCard für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,77 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 37 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,49 USD je Aktie, gegenüber 13,89 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 36 Analysten durchschnittlich auf 32,76 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 28,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at