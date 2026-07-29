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WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040

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Bilanzausblick 29.07.2026 07:01:06

Ausblick: MasterCard verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: MasterCard verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von MasterCard.

MasterCard wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 32 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,77 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 4,07 USD je Aktie eingenommen.

31 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,08 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 38 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 19,64 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16,52 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 37 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,10 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 32,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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