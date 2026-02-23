Matador Resources Aktie

Matador Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTVV / ISIN: US5764852050

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Matador Resources gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Matador Resources stellt am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

21 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,793 USD. Das entspräche einer Verringerung von 53,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,71 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 810,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 17,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 978,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,64 USD, gegenüber 7,14 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 3,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,48 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

