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WKN DE: A1JTVV / ISIN: US5764852050

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Matador Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Matador Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD gegenüber 1,92 USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 871,6 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,19 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,09 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 4,00 Milliarden USD, gegenüber 3,66 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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