Ausblick: Matador Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Matador Resources wird am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,81 USD. Dies würde einem Zuwachs von 27,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Matador Resources 1,42 USD je Aktie vermeldete.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 915,1 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,11 Millionen USD aus.

23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,17 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,31 Milliarden USD, gegenüber 3,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net