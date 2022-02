Ausblick: Matas A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Matas A-S gibt am 10.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Matas A-S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,00 DKK je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Matas A-S mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 10,43 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,76 DKK im Vergleich zu 7,17 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 4,34 Milliarden DKK, gegenüber 4,16 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at