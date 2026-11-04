Matas A-S Aktie
WKN DE: A1W023 / ISIN: DK0060497295
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Matas A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Matas A-S äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Matas A-S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,625 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,640 DKK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Matas A-S im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,03 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 4,24 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,67 DKK je Aktie, gegenüber 6,44 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 9,16 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 8,78 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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