04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Matas A-S präsentiert Quartalsergebnisse

Matas A-S wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 6,02 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,30 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,79 Milliarden DKK – das würde einem Zuwachs von 3,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,69 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,12 DKK, während im vorherigen Jahr noch 7,42 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,76 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,38 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at

