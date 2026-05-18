Ausblick: Matas A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Matas A-S wird am 19.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,620 DKK. Im Vorjahresquartal waren -0,070 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,97 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,88 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,92 DKK im Vergleich zu 7,42 DKK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 8,76 Milliarden DKK, gegenüber 8,38 Milliarden DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at