Ausblick: Match Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Match Group wird am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,704 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,590 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 19 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 871,7 Millionen USD – ein Plus von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Match Group 860,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,23 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,02 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,48 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,48 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at