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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Match Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Match Group veröffentlicht am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,612 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Match Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Match Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 854,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 831,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,84 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,38 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,49 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,49 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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