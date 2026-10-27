Ausblick: Materialise NV (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Materialise NV (spons ADRs) präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,020 EUR je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 69,0 Millionen EUR betragen, verglichen mit 77,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,180 EUR im Vergleich zu 0,150 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 278,3 Millionen EUR, gegenüber 302,0 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at