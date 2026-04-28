Ausblick: Materion informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Materion veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,25 USD. Dies würde einem Zuwachs von 47,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Materion 0,850 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Materion in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 479,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 420,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,58 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,02 Milliarden USD, gegenüber 1,79 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at