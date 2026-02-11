Ausblick: Materion präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Materion wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen, dass Materion für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 448,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 437,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,42 USD im Vergleich zu 0,280 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,75 Milliarden USD, gegenüber 1,69 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

