Ausblick: Materion zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Materion wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,52 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 25,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,21 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 27,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 549,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 431,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,58 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,21 Milliarden USD, gegenüber 1,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at