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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Materion zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Materion wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,91 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 37,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 444,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Materion für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 611,4 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,08 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,58 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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