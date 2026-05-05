Matrix Service Aktie

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WKN: 880420 / ISIN: US5768531056

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Matrix Service präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Matrix Service lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 15,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 231,5 Millionen USD gegenüber 200,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,085 USD, gegenüber -1,060 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 903,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 769,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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