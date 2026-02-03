Ausblick: Matrix Service stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Matrix Service präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,035 USD aus. Im letzten Jahr hatte Matrix Service einen Verlust von -0,200 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Matrix Service im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 215,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,09 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,120 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,060 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 908,3 Millionen USD, gegenüber 769,3 Millionen USD im Vorjahr.

