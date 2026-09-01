Ausblick: Matrix Service stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Matrix Service wird am 02.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,165 USD gegenüber -0,400 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 216,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Matrix Service für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 247,0 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD, gegenüber -1,060 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 876,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 769,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at